Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон "О переименовании Кош-Добонского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области, некоторых сел Ошской и Таласской областей и Кара-Бууринского района Таласской области Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят Жогорку Кенешем 22 февраля 2023 года.

Согласно Закону Кош-Добонский айылный аймак Кочкорского района Нарынской области переименован в Ормон-Ханский айылный аймак Кочкорского района Нарынской области.

Село Борбаш Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области переименовано в село Кайрагач Бельского айылного аймака Ноокатского района Ошской области.

Кара-Бууринский район Таласской области переименован в Айтматовский район Таласской области.

Село Чымгент Чолпонбайского айылного аймака Кара-Бууринского района Таласской области будет называться селом Чолпонбай Чолпонбайского айылного аймака Айтматовского района Таласской области.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования".