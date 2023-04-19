ГКНБ: По делу о коррупции в ГНС в бюджет возмещено 100 млн сомов

Подозреваемые по делу о коррупции в Налоговой службе возместили 100 млн сомов в бюджет Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Как сообщалось ранее, ГКНБ было задержано 10 инспекторов налоговой службы и трое руководителей частных компаний. Следствием были получены данные о преступных действиях инспекторов ГНС, которые в сговоре с представителями группы компаний "Ф" доначислили налогов всего на сумму 3,3 млн. сомов, многократно занизив сумму налогов, фактически подлежащих уплате в бюджет республики.

В результате проведенного комплекса неотложных следственно-оперативных и проверочных мероприятий, был установлен ущерб, причиненный действиями указанных должностных лиц и группы компаний "Ф" в размере 100 млн сомов в виде сокрытия налогов, который был полностью возмещен в бюджет Кыргызской Республики.

Следствие по данному уголовному делу продолжается, о ходе и результатах проводимого расследования ГКНБ будет информировать общественность".