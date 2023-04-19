В Бишкеке некоторые водители мусоровозов будут получать 80 тысяч сомов

Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает работу по увеличению заработной платы для сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в целях материального стимулирования водителей мусоровозов МП "Тазалык" перевели на сдельную оплату труда.

Теперь некоторые водители мусоровозов получают заработную плату свыше 80 тысяч сомов в месяц, до повышения водители получали на руки около 30-35 тысяч сомов.

Сдельная оплата труда - это начисление заработной платы сотрудникам за счет объема вывезенного мусора.

Теперь за тонну вывезенного мусора водителям мусоровозов оплачивается 125 сомов.

Напоминаем, что для сотрудником МП "Тазалык" при поддержке мэрии города Бишкек была поднята заработная плата на 70 %.