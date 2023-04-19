Погибшие в БДСМ-оргии в Балашихе оказались уроженцами Кыргызстана и РУз

Двое погибших участников секс-вечеринки, которые умерли от передозировки наркотиками в подмосковной Балашихе, были гражданами Кыргызстана и Узбекистана, сообщает SHOT.

Тела любителей острых ощущений обнаружил владелец однушки, который приехал проверить квартирантов. Ранее один из погибших заключил с ним договор о съёме жилья, заверив, что проживать там будет якобы с женщиной. По данным телеграм-канала, оба тела лежали в спальне в неординарной одежде: на одном были белые чулки, синяя юбка и бежевая футболка, а другой был облечён в БДСМ-костюм. Последний ещё подавал признаки жизни, но умер в машине скорой помощи.

Прибывшие полицейские обнаружили в комнате порошок белого цвета, который уже отправили на экспертизу. По факту случившегося организована проверка.

Источник:life.ru