Погибли 2 из 13 белок, задержанных на границе Узбекистана и Кыргызстана

В городе Ош умерли 2 белки из 13, которые были отпущены в парк отдыха имени Токтогула, сообщили в муниципальном предприятии по благоустройству и озеленению города.

По данным коммунальщиков, после задержания на границе белки были ослабленными, что привело к гибели двух грызунов. О гибели были проинформированы специалисты отдела Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Ош- Джалал- Абадского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, были отправлены фотографии.

Работники МП продолжают следить за состоянием остальных белок - их подкармливают орешками.

За это время часть белок перебралась на территорию парка Мээрим, а затем и в лесопосадку, что рядом с административным зданием мэрии. Специалисты МП, чтобы приучить белок к обитанию на территории одного парка, подкармливали их орешками, но часть перебралась в парки, находящиеся по-соседству.

Как проинформировала 28 марта пресс-служба Пограничной службы ГКНБ гражданин Узбекистана М.М., 1979 года спрятал клетки с грызунами в трех рюкзаках, а сверху прикрыл личными вещами. На белок у него не было соответствующих документов.

После оформления нарушителя и грызунов передали компетентным органам. Вечером 28 марта стало известно, что белок решили выпустить на территории парка имени Т.Сатылганова в городе Ош. Белок выпустили специалисты отдела Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Ош-Жалал-Абадского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. По словам начальника отдела Хамида Мырзаева, незаконный провоз грызунов был выявлен ночью на границе Узбекистана и Кыргызстана.

В 1951 году в Кыргызстан были завезены 210 таких белок из России. С тех пор их популяция увеличивается в хвойных лесах. "Мы решили отпустить белок в одном из парков, чтобы изменить чувства людей к охране природы, привить любовь к природе. Просим жителей и гостей города Ош бережно относиться к ним, не отлавливать, при намерении покормить консультироваться с администрацией парка. Мы будем продолжать такого рода мероприятия", - сообщил он.

Источник: osh.turmush.kg