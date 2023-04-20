Национальный исторический музей и Институт Конфуция намерены сотрудничать

Торжественная церемония подписания документа состоялось в стенах музея. Для этого сюда приехали дипломаты из посольства КНР в Бишкеке, руководители Института Конфуция, ректор КНУ, студенты столичных вузов. Гостей встретила директор НИМ Жылдыз Бакашева.

Директор музея выступила перед собравшимися с речью о важности изучения языков.

"20 апреля отмечается День китайского языка. Эта дата была учреждена ООН. Цель празднования языковых дней - популяризация многоязычия и культурных особенностей. На китайском языке говорят 1,3 миллиарда человек в мире. Поэтому молодежи очень важно знать этот язык", - сказала Жылдыз Бакашева.

Меморандум о сотрудничестве между Национальным историческим музеем и Институтом Конфуция предусматривает сотрудничество в области культуры и науки. Стороны договорились о создании в музее аудиогида на китайском языке, обмене делегациями, проведении научно-исследовательских конференций и так далее.

После церемонии подписания документа для собравшихся был проведен небольшой концерт с национальными танцами и песнями. Кроме того, директор НИМ посетила импровизированную выставку, где студенты демонстрировали навыки знания китайского языка и владения иностранными музыкальными инструментами.