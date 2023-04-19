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В Бишкеке проходит выставка, посвященная Гейдару Алиеву

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- Азамат Касыбеков
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В Национальном историческом музее проходит выставка "Краски Азербайджана", которая приурочена к 100-летию со дня рождения архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева.

На выставке представлены фотографии, охватывающие различные периоды жизни Гейдара Алиева. Когда он был руководителем Советского Азербайджана и те годы, когда он стал президентом независимого Азербайджана.

Также представленные к показу картины азербайджанской художницы Наили Гандиловой на ее персональной выставке, как пазлы помогут кыргызстанцам создать представление об Азербайджане с ее историей и культурой.

"Гейдар Алиев с особым уважением относился к культуре кыргызского народа, высоко ценил Чингиза Айтматова, как писателя всего тюркского мира. Он также говорил, что тысячелетие эпоса "Манас" демонстрирует миру великую историю кыргызского народа, а также, что язык "Манаса" - наш общий язык. Вот почему одной из немало важных целей данной выставки, как и всех культурных мероприятий является именно взаимное обогащение наших культур, музыки, живописи, искусства", - написали в посольстве Азербайджана.

Выставка будет открыта для показа до 27 апреля 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/428970
Теги:
Азербайджан, выставка, Бишкек, Кыргызстан, исторический музей
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