В России снимут фильм об исследователе Петре Семёнове-Тян-Шанском

На днях в Москве состоялся питчинг сценарных проектов "TEAMWRITING INSIGHT". Сценаристы Дмитрий Живов и Лев Шадрин вместе с научным сотрудником музея-усадьбы Александром Богдановым представили проект по книге Петра Семёнова-Тян-Шанского "Путешествие в Тянь-Шань". По задумке авторов это будет полнометражный художественный фильм для показа в кинотеатрах.

Очень важно, что проект поддержали потомки Петра Петровича. Ольга Семёнова-Тян-Шанская специально для этого приехала из Санкт-Петербурга. Есть поддержка и от Русского географического общества. Проект произвел хорошее впечатление - уже есть предложения от продюсеров и режиссеров, готовых работать с этим сценарием.

Ждем Петра Петровича на больших экранах!