ГКНБ за дачу взятки задержан директор фармкомпании

ГКНБ КР за дачу взятки в особо крупном размере задержан директор фармацевтической компании Е.А. и посредник А.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, был выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере в бюджет государства со стороны фармацевтической компании А.К., руководителем которого является гражданин иностранного государства.

"Так, по результатам налоговой проверки были выявлены факты сокрытия налогов на сумму более 17 млн. сомов со стороны упомянутой фармацевтической компании, которое было оставлено в силе вышестоящим налоговым органом в рамках апелляционной жалобы, поданной налогоплательщиком.

В свою очередь, представители компании в целях снижения суммы налоговых платежей в бюджет государства и создания благоприятных условий для дальнейшего хода расследования уголовного дела стали настойчиво предлагать денежное вознаграждение за разрешение вопроса в положительную сторону.

По данному факту в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при передаче 40 тысяч долларов сотруднику ГКНБ задержаны директор фармацевтической компании Е.А и посредник А.А., которые выдворены в ИВС СИЗО ГКНБ.