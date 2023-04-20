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25 апреля проведут итоги госаттестации "Алтын тамга"

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- Назгуль Абдыразакова
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Итоговая государственная аттестация "Алтын тамга" будет проведена по всей территории республики 25 апреля в одно время. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в 2022-2023 учебном году в тестировании "Алтын тамга" зарегистрировались 2023 претендента. Для проведения "Алтын тамга" организованы 19 пунктов тестирования.

Тестирование проведут по 4 обязательным учебным дисциплинам: математика, родной язык и литература (кыргызский язык и кыргызская литература, русский язык и русская литература, узбекский язык и узбекская литература), история Кыргызстана и химия.

Тесты соответствуют содержанию учебной дисциплины согласно образовательным программам и государственным образовательным стандартам Кыргызской Республики.

Стандартные тестовые задания представлены в формах:

- закрытая (с выбором одного правильного ответа из предложенных);

- открытая (краткий ответ дает тестируемый (целое число);

- на установление правильной последовательности (определение порядка событий);

- на установление соответствия (нахождение соответствия элементов 2 множеств).


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URL: https://www.vb.kg/428977
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан, экзамен
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