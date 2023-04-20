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Создано ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" с уставным капиталом с $100 млн

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- Бермет Таалайбекова
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В целях установления устойчивого взаимодействия между Кыргызской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, решением кабмина создано открытое акционерное общество "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основной целью создания ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" является привлечение прямых инвестиций из ОАЭ в экономику Кыргызской Республики для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

Кроме этого, ОАО "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент" будет также ориентирована на финансирование проектов, направленных на развитие инфраструктуры и энергетики, поддержку экспорта, привлечение новых технологий, модернизацию промышленности, создание цепочки добавленной стоимости и развитие регионов.

Так в соответствие с принятым решением, Министерство экономики и коммерции является соучредителем открытого акционерного общества "Абу-Даби Кыргыз Инвестмент".

Уставной капитал ОАО "АДКИ" составит 100 млн долларов с последующим привлечением инвестиции до 1,2 млрд долларов. При этом, оплаченный капитал составит 5 % от Уставного капитала для первоначального создания ОАО "АДКИ". Таким образом кыргызской стороной будет оплачен уставной капитал в сумме 2,5 млн долларов США, а арабской 2,5 млн долларов, соответственно.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования, с полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/428979
Теги:
ОАЭ, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, кабмин
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