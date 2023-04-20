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Жапаров и Ташиев ломают хребет олигархату

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- Канат Кожоев
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Нынешняя власть в Кыргызстане в лице Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева в корне отличается от предыдущих правителей. Главным образом тем, что с самого начала они не стали затевать реформы, а вместо этого взялись за кардинальное переустройство общества. При этом, избрали путь не эволюционный, а самый настоящий революционный, конечная цель которого – построение принципиально нового государства, основанного на принципах народовластия, законности и подлинной справедливости. И начали они с возвращения в лоно государства природных богатств, незаконно присвоенных предприятий и финансовых средств.

К примеру, до прихода к власти Садыра Жапарова много разговоров ходило вокруг "Кумтора". Даже тот, кто совсем не умеет считать, прекрасно понимал, какие деньги уходят из страны налево, в чей-то бездонный карман – вместо того, чтобы служить нашему государству и народу. Положить конец этому бессовестному разграблению Кыргызстана никто до Жапарова не решился. Именно он добился национализации "Кумтора", передачи его в руки кыргызских управленцев.

И тут же зашевелилась оппозиция. Поддержки от нее президент не дождался, наоборот – оказался под прицелом многочисленных подозревальщиков-обвинителей, опускающихся до откровенной клеветы. Тут же была организована независимая комиссия, которая под лупой рассматривала деятельность рудника. Рассматривала с пристрастием, явно в поисках, к чему бы прицепиться, за что бы зацепится и как бы прицепить какие-нибудь недочеты к президенту и его окружению, но в итоге ничего не нашли. Нашел сам глава государства и его команда, когда выявили за Тенгизом Болтуруком и его заместителями многомиллионные хищения на руднике.

Так или иначе, ни президента, ни кого-либо и его приближенных пристегнуть к растратам и хищениям не удалось.

Когда государство взялось за таможню и конкретно за Райымбека Матраимова с красноречивым псевдонимом Райым-миллион – противники борьбы с олигархатом взялись за государство, и конкретно – за Камчыбека Ташиева. Явился журналист Болот Темиров со своими расследованиями в отношении Ташиева. Можно долго спорить, правильно или неправильно Темирова выслали из страны по месту его гражданства (он гражданин России). Депортирован он, кстати, не по прихоти генерала Ташиева, якобы сводившего с ним счеты, а по решению суда. А чтобы судить о его "бескорыстном и беспристрастном патриотизме" и о том, какие силы за ним стоят, достаточно вспомнить, что он в свое время удостоился почетной награды Госдепартамента США. Госдеп кому попало награды не раздает, только самым верным и преданным своим служителям.

Стоило Жапарову и Ташиеву озаботиться решением вопроса границы с Узбекистаном, как тут же нарисовались другие "патриоты" - те самые, которые проходят сейчас обвиняемыми по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков. Своими якобы переживаниями о судьбе Кемпир-Абадского водохранилища эти крикуны успели заразить немалую часть населения, внести раскол, смуту и посеять сомнения в правильности действий президента. Вместо поддержки он опять получил палки в колеса, огульные обвинения в том, что якобы не дорожит землями родной страны и готов разбазаривать их направо и налево.

Один из фигурантов уголовного дела, которое они, фигуранты, упорно продолжают называть "кемпир-абадским", намеренно вводя общественность в заблуждение, оппозиционный политик Равшан Джеенбеков, еще не отмывшись от обвинения в подготовке беспорядков, выступил с очередным заявлением – громким и одновременно абсурдным. Касается оно последних событий в республике – национализации двух заводов компании "Аю" и обезжиривания главы ОсОО "Форестер" Александра Черепова. Сюда же Джеенбеков приплел уже порядком подзабытого Журата Абдуллаева, совладельца компании "Умут" и центра отдыха "Гавайи".

Вся суть обращения сводится к следующему: караул, спасите-помогите, разрушается институт частной собственности – а следовательно, разрушается и вся экономика страны!

Если вспомнить поименно и пофамильно тех, чью частную собственность порушило государство, станет ясно, что ни одного чеп-честного частника среди них нет. У Журата Абдуллаева сотрудники ГКНБ изъяли 800 млн сомов (!), происхождение которых он не смог объяснить. Не смог объяснить – это как? Если деньги нажиты законным путем, если все открыто и прозрачно, ни одному бизнесмену не составит труда дать полный расклад по такой немаленькой сумме.

А у руководства "Аю" и "Форестер" даже конфисковывать ничего не пришлось: добровольно отдали государству все, что задолжали в виде налогов и штрафов. Так о каком разрушении, о какой "кустуризации" может идти речь?

Средства, добытые нечестно, украденные, по сути, у государства и у народа, должны быть возвращены. Это – аксиома, от которой отталкиваются президент и главный чекист. На миллионные доходы частных собственников зарились и прежние правители нашей страны. Однако разница огромна: если раньше происходила смена владельца, и все "конфискованное" переходило по наследству следующему президенту, то теперь все незаконно добытые средства будут принадлежать народу.

По словам самого президента Жапарова, первый этап – становление власти – благополучно завершился. Впереди – долгий и очень непростой период коренной перестройки всей государственной жизни, строительство общества, максимально основанного на народном правлении.

P.S. Избрав этот путь и объявив беспощадную войну нечистым на руку олигархам, президент и глава ГКНБ подвергают себя смертельной политической опасности. Так называемая кыргызская оппозиция активно сопротивляется всеми доступными ей методами, не гнушаясь порой не самыми честными из методов.


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URL: https://www.vb.kg/428980
Теги:
Камчыбек Ташиев, Равшан Жээнбеков, Садыр Жапаров, Тенгиз Болтурук, оппозиция
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