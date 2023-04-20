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Назначен ряд судей местных судов

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- Назгуль Абдыразакова
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Советом по делам правосудия Кыргызской Республики внесено представление на имя президента Садыра Жапарова о назначении 20 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Иссык-Кульской, Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, президент издал указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Иссык-Кульская область:

Иссык-Кульский областной суд

Дюшеналиева Болоткана Жекшеновича;

Tонский районный суд

Абдинасирову Гулзат Ниязбековну;

Иссык-Кульский районный суд

Матемирова Азата Акылбековича;

Баткенская область:

Баткенский районный суд

Кимсанова Нуртилека Манасовича;

Кадамжайский районный суд

Матказиева Автандила Акылбековича;

Кызыл-Кийский городской суд

Акимова Замира Талантбековича;

– Джалал-Абадская область:

Ала-Букинский районный суд

Алымкулова Сулаймана Мамбетовича;

Сузакский районный суд

Джунушалиеву Индиру Акимджановну;

Кара-Кульский городской суд

Кулукееву Жанайым Турдукуловну;

Джалал-Абадский городской суд

Картамбаеву Алину Усембековну;

– Ошская область:

Алайский районный суд

Оморову Майрам Карыпжановну;

Ошский городской суд

Таштанову Айнур Жетигеновну;

– город Бишкек:

Бишкекский городской суд

Бекишову Махабат Таныбековну;

Октябрьский районный суд

Мулюкбаеву Диляру Абдрахмановну;

Первомайский районный суд

Алымбекову Бактыгул Турсуновну;

Свердловский районный суд:

Жаныбек уулу Адила;

Маматкеримова Урмата Таалайбековича;

Сулайманова Жолдошбека Атакеевича;

Ленинский районный суд:

Жанболотова Улана Кубанычбековича;

Джунушова Дулана Дуйшенбековича.


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URL: https://www.vb.kg/428986
Теги:
назначение, президент, судья, Кыргызстан
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