Назначен ряд судей местных судов

Советом по делам правосудия Кыргызской Республики внесено представление на имя президента Садыра Жапарова о назначении 20 кандидатов на должности судей некоторых местных судов Иссык-Кульской, Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской областей и города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, президент издал указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
– Иссык-Кульская область:
Иссык-Кульский областной суд
Дюшеналиева Болоткана Жекшеновича;
Tонский районный суд
Абдинасирову Гулзат Ниязбековну;
Иссык-Кульский районный суд
Матемирова Азата Акылбековича;
– Баткенская область:
Баткенский районный суд
Кимсанова Нуртилека Манасовича;
Кадамжайский районный суд
Матказиева Автандила Акылбековича;
Кызыл-Кийский городской суд
Акимова Замира Талантбековича;
– Джалал-Абадская область:
Ала-Букинский районный суд
Алымкулова Сулаймана Мамбетовича;
Сузакский районный суд
Джунушалиеву Индиру Акимджановну;
Кара-Кульский городской суд
Кулукееву Жанайым Турдукуловну;
Джалал-Абадский городской суд
Картамбаеву Алину Усембековну;
– Ошская область:
Алайский районный суд
Оморову Майрам Карыпжановну;
Ошский городской суд
Таштанову Айнур Жетигеновну;
– город Бишкек:
Бишкекский городской суд
Бекишову Махабат Таныбековну;
Октябрьский районный суд
Мулюкбаеву Диляру Абдрахмановну;
Первомайский районный суд
Алымбекову Бактыгул Турсуновну;
Свердловский районный суд:
Жаныбек уулу Адила;
Маматкеримова Урмата Таалайбековича;
Сулайманова Жолдошбека Атакеевича;
Ленинский районный суд:
Жанболотова Улана Кубанычбековича;
Джунушова Дулана Дуйшенбековича.