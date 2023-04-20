Исторический музей в Бишкеке посетила делегация СУАР МОБ КНР

В Национальном историческом музее побывала делегация Департамента общественной безопасности СУАР МОБ КНР. Высоких гостей встречала директор НАМ Жылдыз Бакашова. Для них провели обстоятельную экскурсию по богатой экспозиции музея.

Делегация китайских коллег в Кыргызстане встречают сотрудники МВД нашей страны. И целью посещения китайской делегации была "ознакомление с историей и культурой кыргызского народа". Это даст свои плоды для крепкого сотрудничества между силовиками наших стран.

Нужно сказать, что в музее за последний месяц побывали несколько делегаций из Китая.