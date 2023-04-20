В Минздраве рассказали о состоянии попавших в ДТП школьников

На 15.00ч 20 апреля общее количество пострадавших в результате ДТП и госпитализированных в организации здравоохранения составляет 21 человек (20 детей и 1 взрослый). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, 20 детей с различными травмами находятся в городской детской клинической больнице, из них четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние троих детей оценивается как стабильно тяжелое, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных детей стабильное, соответствует тяжести полученных травм, находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Один взрослый госпитализирован в больницу скорой помощи в реанимацию. Состояние оценивается как тяжелое (ушиб головного мозга, перелом костей таза). Лекарственные средства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве.

Напоминаем, что в скорую помощь Сокулукского района поступил вызов о ДТП около 11:15 ч., выехали две бригады. По линии скорой и на попутках первоначально были доставлены в городскую клиническую больницу №1, далее бригады Центра экстренной медицины города Бишкек перевезли детей в городскую детскую больницу скорой помощи.