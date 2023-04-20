Садыр Жапаров: Развитие госязыка должно продолжится на кириллице

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 апреля, принял председателя Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике Каныбека Осмоналиева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены вопросы текущего состояния кыргызского языка, перспективы развития и расширения сферы его применения.

"Каныбек Осмоналиев проинформировал главу государства о ходе реализации Программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в стране на 2021-2025 годы, в том числе и в государственных органах.

Он также рассказал о планах и текущей деятельности Национальной комиссии, в частности, по подготовке к различным мероприятиям, в том числе и международного характера.

Кроме того, Каныбек Осмоналиев представил информацию по обсуждаемому проекту конституционного Закона "О государственном языке Кыргызской Республики".

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важных направлений государственной политики является поддержка, сохранение, развитие государственного языка.

Он с удовлетворением отметил принимаемые Нацкомиссией меры по широкому распространению государственного языка, подчеркнув важность владения им всех граждан на должном уровне.

Вместе с этим глава государства сделал строгое замечание председателю Национальной комиссии, призвав воздержаться от неосторожных высказываний относительно языковой политики, в частности о переводе кыргызского языка на латиницу.

"Говорить о переходе кыргызского языка на латиницу преждевременно. Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речи о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжится на кириллице", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.

Глава государства отметил о необходимости продолжить работу по совершенствованию языковой политики и усилению мер со стороны Национальной комиссии, уделив особое внимание состоянию дел с государственным языком в министерствах, ведомствах и других органах".