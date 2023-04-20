Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов и заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев приняли участие в конференции, посвященной 100-летию общенационального лидера, архитектора и основоположника современного Азербайджана Гейдара Алиева.

Государственный секретарь отметил, что к юбилею Гейдара Алиева в Кыргызстане запланирован и будет реализован ряд мероприятий, посвященных его жизненному пути, в том числе открытие фотовыставки, показ документальных фильмов, организация национальных и междиаспоральных концертных программ.

"Кыргызстан и Азербайджан с незапамятных времен являются родственными народами со схожим языком, культурой и традициями. Особое отношение Гейдара Алиева к Кыргызстану всегда чувствовалось. Мы до сих пор помним его активное участие в организации и проведении международных мероприятий по случаю празднованию 1000-летия "Манаса". Его советы и добрые слова помогли нам провести это мероприятие на должном уровне", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

В свою очередь заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев отметил, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном с каждым годом расширяется, в частности в прошлом году в рамках стратегического партнерства состоялись взаимные визиты глав государств двух стран, которые дали мощный импульс для наращивания потенциала.

"В рамках визитов лидеров двух государств был создан Кыргызско-Азербайджанский фонд развития. К настоящему времени обе страны завершили внутригосударственные процедуры по ратификации данного соглашения и приступают к практическому запуску деятельности Фонда. Кроме этого, в Бишкеке пройдет очередное заседание Межправительственной комиссии и кыргызско-азербайджанский бизнес-форум. Я твердо верю, что такое сотрудничество будет лишь расширяться", - сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям планируется открыть прямое авиасообщение между Бишкеком и Баку.

"Открытие нового рейса не только укрепит дружбу между двумя народами, но и создаст возможность для активизации деловых отношений", - подчеркнул зампред Кабмина.

Следует отметить, что 10 мая текущего года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева.