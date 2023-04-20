Погода
$ 87.62 - 88.30
€ 95.92 - 96.92

"Особое отношение Гейдара Алиева к Кыргызстану всегда чувствовалось"

166  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов и заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев приняли участие в конференции, посвященной 100-летию общенационального лидера, архитектора и основоположника современного Азербайджана Гейдара Алиева.

Государственный секретарь отметил, что к юбилею Гейдара Алиева в Кыргызстане запланирован и будет реализован ряд мероприятий, посвященных его жизненному пути, в том числе открытие фотовыставки, показ документальных фильмов, организация национальных и междиаспоральных концертных программ.

"Кыргызстан и Азербайджан с незапамятных времен являются родственными народами со схожим языком, культурой и традициями. Особое отношение Гейдара Алиева к Кыргызстану всегда чувствовалось. Мы до сих пор помним его активное участие в организации и проведении международных мероприятий по случаю празднованию 1000-летия "Манаса". Его советы и добрые слова помогли нам провести это мероприятие на должном уровне", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

В свою очередь заместитель председателя кабмина Бакыт Торобаев отметил, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном с каждым годом расширяется, в частности в прошлом году в рамках стратегического партнерства состоялись взаимные визиты глав государств двух стран, которые дали мощный импульс для наращивания потенциала.

"В рамках визитов лидеров двух государств был создан Кыргызско-Азербайджанский фонд развития. К настоящему времени обе страны завершили внутригосударственные процедуры по ратификации данного соглашения и приступают к практическому запуску деятельности Фонда. Кроме этого, в Бишкеке пройдет очередное заседание Межправительственной комиссии и кыргызско-азербайджанский бизнес-форум. Я твердо верю, что такое сотрудничество будет лишь расширяться", - сказал Бакыт Торобаев.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям планируется открыть прямое авиасообщение между Бишкеком и Баку.

"Открытие нового рейса не только укрепит дружбу между двумя народами, но и создаст возможность для активизации деловых отношений", - подчеркнул зампред Кабмина.

Следует отметить, что 10 мая текущего года будет отмечаться 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428992
Теги:
Азербайджан, юбилей, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  