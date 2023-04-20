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Президент назначил нового завотделом работы с судами и прокуратурой

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров своим указом сменил заведующего отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации главы государства. Об этом сообщает его пресс-служба.

Так, согласно указу президенту на эту должность был назначен Нурлан Сулайманкулов, который сменил Бекбосуна Апсатарова.

Нурлан Сулайманкулов ранее занимал должность начальника Управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Отметим, в 2016 года Сулайманкулова, когда он был прокурором Бишкека, раскритиковали в соцсетях за фотографию, на котором помощник держит зонт над ним.


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URL: https://www.vb.kg/428995
Теги:
назначение, судья, Садыр Жапаров
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