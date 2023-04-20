Президент назначил нового завотделом работы с судами и прокуратурой

Президент КР Садыр Жапаров своим указом сменил заведующего отделом взаимодействия с судами и органами прокуратуры Администрации главы государства. Об этом сообщает его пресс-служба.

Так, согласно указу президенту на эту должность был назначен Нурлан Сулайманкулов, который сменил Бекбосуна Апсатарова.

Нурлан Сулайманкулов ранее занимал должность начальника Управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Отметим, в 2016 года Сулайманкулова, когда он был прокурором Бишкека, раскритиковали в соцсетях за фотографию, на котором помощник держит зонт над ним.