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Текебаев принял участие в работе бизнес-форума "Бавария-Центральная Азия"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев принял участие в работе бизнес-форума "Бавария-Центральная Азия". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Данный форум организован Торгово-промышленной палатой Мюнхена и Верхней Баварии. Основными темами мероприятия стали сотрудничество Баварии со странами Центральной Азии в сфере привлечения квалифицированных специалистов, а также взаимодействие в сырьевой сфере.

В ходе бизнес-форума баварским компаниям была предоставлена информация о потенциале сотрудничества страны в сфере привлечения квалифицированных специалистов и сырьевой сфере.

В форуме приняли участие представители дипмиссий стран Центральной Азии, министерства экономики Баварии и других германских компаний и организаций, заинтересованных в трудоустройстве граждан стран ЦА в Германии и сырьевом сотрудничестве Германии с ЦА.

Германским компаниям предоставлена информация об инвестиционных возможностях Кыргызской Республики, а также переданы инвестиционные проекты в сфере туризма, промышленности и экспорта продукции.

Кроме того, установлены контакты с компаниями, работающими в Кыргызстане и Германии.


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URL: https://www.vb.kg/429000
Теги:
бизнес, Германия, Кыргызстан, Омурбек Текебаев
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