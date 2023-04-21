В Бишкек прибыл туристический поезд с гостями из Европы

Сегодня, 21 апреля 2023 года в город Бишкек прибыл туристический поезд с туристами из Европы. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

"Сотрудники ГП "НК "Кыргыз темир жолу" и организаторы встретили гостей на вокзале Бишкек-2. Программа у туристов насыщенная – это и ознакомление с достопримечательностями страны, и посещение историко-культурных наследий кыргызского народа, поездка на жемчужину Кыргызстана – посещение озера Иссык-Куль. Данное мероприятие становится уже традицией, ведь в сентябре 2022 года такой же турпоезд с гостями побывал в нашей стране.

Предыстория вопроса

В августе 2022 года в ГП "НК" Кыргыз темир жолу" обратились представители туристической компании "Lernidee Erlebnis Reisеn" с просьбой оказать содействие в туристическом туре по Кыргызстану для гостей из Европы. В рамках развития туристического потенциала страны, "Кыргыз темир жолу" оказало содействие в организации работ по проезду внутри страны на железной дороге с учетом пожеланий гостей. Таким образом, туристы из Европы посетили нашу страну в сентябре прошлого года, это уже второй заезд турпоезда.

Прибыло более 60 туристов из Европы, они побудут в Кыргызстане около 2-х дней, затем поедут в Казахстан".