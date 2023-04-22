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В конгрессе США поставили Байдену ультиматум по Украине

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Группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине, пишет The Hill.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что поддержка украинских военных угрожает дальнейшей эскалацией конфликта <…> Безудержная помощь США Украине должна прекратиться, и мы будем категорически против всех будущих пакетов, если они не будут связаны с четкой дипломатической стратегией, направленной на скорейшее завершение конфликта", - говорится в документе.

По мнению конгрессменов, нынешняя стратегия администрации Байдена - постоянная помощь и санкции - ведет только в затягиванию конфликта и "еще большему насилию", что увеличивает угрозу прямого столкновения с Россией.

Вместо этого республиканцы призывают Белый дом сосредоточиться на собственных военных и экономических ресурсах.

"Нашим национальным интересам и интересам украинского народа лучше всего служит стимулирование переговоров, которые срочно необходимы для разрешения этого конфликта", - заключили они.

На этой неделе Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов, а всего с начала российской спецоперации США потратили на это уже более 36 миллиардов.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/429007
Теги:
США, Украина, Джозеф Байден
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