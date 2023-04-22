Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции из Кыргызстана

Россельхознадзор проинформировал Ветеринарную службу Кыргызстана о необходимости с 21 апреля 2023 года приостановить сертификацию молочной продукции со всех кыргызских производителей в адрес российских получателей. Об этом сообщается на сайте РСХН.

"К такой мере Россельхознадзор вынужден прибегнуть после проведенной с 10 по 16 апреля 2023 инспекции предприятий по производству молочной продукции Киргизии и посещению сырьевой базы (ферм и пунктов сбора молока).

В результате инспекции подтверждена неэффективность работы компетентного органа республики по обеспечению и подтверждению качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.

Службой обнаружено отсутствие надлежащего государственного эпизоотического мониторинга, а также мониторинга за качеством и безопасностью животноводческих товаров. Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС.

На киргизских предприятиях отсутствует система прослеживаемости, невозможно отследить происхождение сырья. Компании используют молоко без документов, а также хранят продукцию без маркировки.

Вопрос возобновления поставок молочной продукции в Россию будет рассматриваться после проведения Ветеринарной службой Киргизии перепроверки всех молокоперерабатывающих предприятий на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС и предоставления в Россельхознадзор соответствующих гарантий, и их последующей инспекции со стороны представителей российского ведомства", - говорится в сообщении Россельхознадзора.