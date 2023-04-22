Погода
$ 87.55 - 88.28
€ 96.02 - 97.02

Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции из Кыргызстана

110  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россельхознадзор проинформировал Ветеринарную службу Кыргызстана о необходимости с 21 апреля 2023 года приостановить сертификацию молочной продукции со всех кыргызских производителей в адрес российских получателей. Об этом сообщается на сайте РСХН.

"К такой мере Россельхознадзор вынужден прибегнуть после проведенной с 10 по 16 апреля 2023 инспекции предприятий по производству молочной продукции Киргизии и посещению сырьевой базы (ферм и пунктов сбора молока).

В результате инспекции подтверждена неэффективность работы компетентного органа республики по обеспечению и подтверждению качества и безопасности экспортируемой в Россию молочной продукции.

Службой обнаружено отсутствие надлежащего государственного эпизоотического мониторинга, а также мониторинга за качеством и безопасностью животноводческих товаров. Установлено, что в план лабораторных исследований не включена большая часть показателей, предусмотренных законодательством России и ЕАЭС.

На киргизских предприятиях отсутствует система прослеживаемости, невозможно отследить происхождение сырья. Компании используют молоко без документов, а также хранят продукцию без маркировки.

Вопрос возобновления поставок молочной продукции в Россию будет рассматриваться после проведения Ветеринарной службой Киргизии перепроверки всех молокоперерабатывающих предприятий на их соответствие требованиями и нормам России и ЕАЭС и предоставления в Россельхознадзор соответствующих гарантий, и их последующей инспекции со стороны представителей российского ведомства", - говорится в сообщении Россельхознадзора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429012
Теги:
Россия, молоко, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  