Погода
$ 87.55 - 88.28
€ 96.02 - 97.02

Зеленский запретил географические названия, связанные с СССР и Россией

157  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Украинский парламент ранее поддержал "деколонизационный закон", отмечается, что он был возвращен за подписью главы государства.

Верховная Рада приняла закон 21 марта. Как сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые "превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429013
Теги:
Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  