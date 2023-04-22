Зеленский запретил географические названия, связанные с СССР и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией и СССР. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Украинский парламент ранее поддержал "деколонизационный закон", отмечается, что он был возвращен за подписью главы государства.

Верховная Рада приняла закон 21 марта. Как сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко, запрещается присваивать географическим объектам названия, которые "превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют Россию".