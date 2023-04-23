МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Судан

В связи с обострением ситуации в результате вооруженных столкновений между регулярной армией и силами быстрого реагирования в Республике Судан, Министерство иностранных дел КР вновь рекомендует гражданам Кыргызской Республики воздержаться от поездок в данную страну, а тем, кто там находится - избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно последней информации посольства Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия установлено пребывание в Республике Судан 7 граждан Кыргызской Республики, 3 из которых осуществляют свою трудовую деятельность в Представительстве ООН в г.Хартум.

Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия и далее продолжит работу по уточнению граждан КР, находящихся в Республике Судан.

Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел".