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Текебаев обсудил с чиновниками Баварии трудоустройство кыргызстанцев

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Посол КР в ФРГ Омурбек Текебаев провел встречу с окружным администратором округа Хам Федеральной земли Бавария Францом Лёффлером и руководителем агентства занятости округа Швандорф Зиегфридом Боймлером. Встреча была проведена в рамках расширения сотрудничества между Кыргызстаном и Федеральной землей Бавария, включая вопросы трудоустройства граждан Кыргызстана в Германии, сообщает пресс-служба МИД КР.

"Посол Текебаев отметил важность подготовки квалифицированных кадров на базе средне-технических учебных заведений в Кыргызстане по германской программе обучения и прохождения ими практики в Германии.

Франц Леффлер отметил нехватку квалифицированных кадров в Германии и выразил готовность сотрудничать с Кыргызстаном. Зиегфрид Боймлер информировал о возможности принять первых студентов из Кыргызстана уже в сентябре 2023 года для получения трехлетнего среднего технического образования и дальнейшего трудоустройства. Данное сотрудничество осуществляется на основе Меморандума между Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики и Федеральным агентством занятости Германии по вопросам сотрудничества в сфере трудоустройства граждан Кыргызской Республики в Германии от 21 сентября 2022 года.

Согласно данному Меморандуму в текущем году в Федеральный округ Саксония, ФРГ на трехлетнее обучение будут приняты 50 студентов из Кыргызстана.

Справочно: Федеральный округ Бавария является одним из наиболее важных и экономически развитых Федеральных округов Германии. В Баварии самый высокий уровень показателей нехватки квалифицированных кадров среди 16 федеральных округов страны, который составляет 45,9%".


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URL: https://www.vb.kg/429023
Теги:
Германия, трудоустройство, Кыргызстан, Омурбек Текебаев
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