Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

Бакетаев про Ленина и кыргызстанцев: Разве это не манкуртизм?

153  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как быстро мы забываем людей, которые принесли немалую пользу нашей стране, и в этой связи Владимир Ленин не заслуженно предан забвению в Кыргызстане. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Вчера 22 апреля в День рождения Владимира Ильича Ленина я пошел возложить цветы к его памятнику и встретил там только Клару Ажибекову Исхака Масалиева, политолога Токтогула Какчекеева и ещё пару десятков закаленных, убежденных коммунистов. Возникает вопрос, а где те коммунисты, который всего тридцать лет назад сидели в красивых кабинетах с портретом Ленина в Центральном комитете партии, в райкомах и горкомах партии, а также ездили на служебных машинах, получали квартиры и другие ништяки от Ленинской партии? А где народ, который миллионами получали бесплатные квартиры, бесплатное образование в школах, в институтах получали стипендии, платили две копейки за киловатт электроэнергии и хвалили Ленина за все, что было построено и работало в стране? Разве это не манкуртизм?",. - задался вопросом Бакетаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429024
Теги:
Исхак Масалиев, Бакыт Бакетаев, памятник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  