Бакетаев про Ленина и кыргызстанцев: Разве это не манкуртизм?

Как быстро мы забываем людей, которые принесли немалую пользу нашей стране, и в этой связи Владимир Ленин не заслуженно предан забвению в Кыргызстане. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Вчера 22 апреля в День рождения Владимира Ильича Ленина я пошел возложить цветы к его памятнику и встретил там только Клару Ажибекову Исхака Масалиева, политолога Токтогула Какчекеева и ещё пару десятков закаленных, убежденных коммунистов. Возникает вопрос, а где те коммунисты, который всего тридцать лет назад сидели в красивых кабинетах с портретом Ленина в Центральном комитете партии, в райкомах и горкомах партии, а также ездили на служебных машинах, получали квартиры и другие ништяки от Ленинской партии? А где народ, который миллионами получали бесплатные квартиры, бесплатное образование в школах, в институтах получали стипендии, платили две копейки за киловатт электроэнергии и хвалили Ленина за все, что было построено и работало в стране? Разве это не манкуртизм?",. - задался вопросом Бакетаев.