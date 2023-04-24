Могут сложиться поездки. Гороскоп с 24 по 30 апреля

Завершается апрель довольно размеренной неделей, в течение которой удастся понять и исправить допущенные ошибки, как в делах, так и отношениях. Луна будет расти в течение всей недели, но продолжается ретроградное движение Меркурия, что важно учитывать при планировании дел. Вероятны встречи с давними знакомыми и деловыми партнёрами, что позволит восстановить прерванное общение и сотрудничество, преодолеть последствия давних конфликтов. До пятницы есть шанс вернуть отданные когда-то деньги в долг. В течение всей недели возможны пробуксовки с получением документов, опоздания, переносы встреч, а потому учитывайте возможные накладки при составлении планов.

Овен – принимайте решения без оглядки на остальных людей. Интуиция подскажет решение сложных вопросов, поможет в выборе жизненного пути. Благодаря последовательным действиям, вы сумеете пополнить казну, совершить давно задуманные покупки. Повышается шанс вернуть долги. Получив деньги, воздержитесь от поспешных трат, как бы вас не уговаривали. В конце недели, инвестиции и покупки, совершённые под влиянием полученных сообщений, вновь могут ввергнуть вас в финансовые затруднения.

Телец – сколько людей, столько и мнений, но в данный момент ваша точка зрения наиболее рациональна и перспективна. Предлагайте свои идеи при обсуждении планов на работе, а также вариантов досуга в разговоре с близкими людьми. Ваши знания и опыт помогут достичь успеха в делах и учёбе, а также хорошо отдохнуть на предстоящих выходных. Как только вы засомневаетесь в себе и пойдёте на поводу тревог, исходящих от домочадцев и некоторых знакомых, вы обесцените уже достигнутые результаты.

Близнецы – используйте давние наработки и поддержку как надёжных друзей, так и влиятельных знакомых. В некоторых случаях они остановят вас от опрометчивых шагов, а предчувствуя успех, приободрят и помогут достичь желаемой цели. Вам могут вновь предложить участие в выгодном деле. Возможно продвижение застопорившихся документов. В конце недели меньше суетитесь и не бросайтесь словами. Сами того не ожидая вы можете оказаться в центре интриг и слухов.

Рак – выберите до пятницы время для общения с друзьями, деловыми партнёрами и давними знакомыми. Полученная информация поможет определиться с дальнейшими действиями. Вы получите не мало ценных советов, а также расширите круг общения. Могут сложиться поездки. В конце недели влияние некоторых знакомых уже может оказаться вредным. Вас могут подталкивать к совместным делам, инвестициям и покупкам, которые окажутся слишком накладными. Воздержитесь от одалживания денег.

Лев – пока влиятельные люди и руководство готовы рассматривать ваши предложения, и открыты для диалога, постарайтесь попасть к ним на приём. До пятницы вы можете получить поддержку в решении важных вопросов, содействие в получении документов. В свою очередь проявите пунктуальность и ответственность, вовремя выполняя полученные поручения. Уже в пятницу энергетика поменяется. Разговор может пройти в другом тоне, усложняя решение имеющихся вопросов.

Дева – преодолевая скептические комментарии и критику, вы преодолеете сомнения и тревогу, продолжая претворять в жизнь задуманные планы. Кому-то не по душе ваши успехи и достижения, какими-бы они ни были, существенными или нет, поэтому вам и чинят преграды. Благодаря вашему упорству сложатся поездки, состоятся важные деловые встречи, а также свидания. Приложив чуть больше усилий, вы справитесь с испытаниями, обретя бесценный опыт и новых друзей.

Весы – последнюю неделю апреля посвятите незавершённым делам и выстраиванию отношений с влиятельными людьми. Работа потребует повышенного внимания, но проявив настойчивость, вы сохраните развитие и сумеете пополнить свою казну. Освободится время и для плановых профилактических процедур. От предложений новых знакомых держитесь подальше. Они могут втянуть вас в рискованные начинания, способные принести существенные убытки.

Скорпион – учтите мнение друзей, домочадцев и деловых партнёров, принимая важные решения. Обращая внимание на их опыт и знания, вы сумеете избежать типичных ошибок. Стоит откликнуться на полученные приглашения. Принимая участие в деловых мероприятиях, вы восстановите полезные связи, а вечеринки и свидания помогут лучше понять людей, с которыми вместе идёте по жизни. Недопонимания возможны в общении с руководством. Воздержитесь от споров и тяжб.

Стрелец – реально оценивайте свои силы. Чересчур увлёкшись поездками и перепиской, обсуждая глобальные вопросы, вы потеряете время и распылите свои силы, нервы, которые вам никто не возместит. Распределив время поровну между домом, работой и заботой о своём здоровье, вы сумеете сохранить душевное равновесие, а также самочувствие. Последовательно выполняя намеченную работу, вы улучшите и материальное положение.

Козерог – финансовые начинания сопряжены с существенными рисками, ведущим к потерям и долгам. Отложите существенные траты до лучших времён. Вам предстоит много общаться, бывать на различных мероприятиях, а также путешествовать, устраивать свидания. Состоявшиеся встречи окажутся важными. Вы подберёте нужные слова для завершения одних отношений, и продолжения тех, которые ещё сыграют важную роль в жизни.

Водолей – домочадцы могут многому научить, если вы не станете с ними спорить по каждому пустяку, а прислушаетесь к их идеям, советам и пожеланиям. Вместе вы сможете пройтись по торговым центрам и сделать хорошие покупки, завершить уборку или ремонт в доме. Подсказки близких людей помогут оживить собственное дело. Устранив допущенные ранее просчёты, удастся восстановить доходы.

Рыбы – предстоит многому учиться и лучше это делать на ошибках других людей. Прислушиваясь к советам, получая знания, вы обретаете ценную информацию, которая поможет в принятии наиболее подходящего для вас решения. Возможно вы станете частым гостем на различных мероприятиях, как деловых, так и развлекательных, а потому знания пригодятся и здесь, дабы блеснуть эрудицией и произвести хорошее впечатление. Столкнувшись со слухами, воздержитесь от комментариев, дабы не разрушить доверительные отношения и собственную карьеру.

Астролог Андрей Рязанцев