Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

Могут сложиться поездки. Гороскоп с 24 по 30 апреля

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершается апрель довольно размеренной неделей, в течение которой удастся понять и исправить допущенные ошибки, как в делах, так и отношениях. Луна будет расти в течение всей недели, но продолжается ретроградное движение Меркурия, что важно учитывать при планировании дел. Вероятны встречи с давними знакомыми и деловыми партнёрами, что позволит восстановить прерванное общение и сотрудничество, преодолеть последствия давних конфликтов. До пятницы есть шанс вернуть отданные когда-то деньги в долг. В течение всей недели возможны пробуксовки с получением документов, опоздания, переносы встреч, а потому учитывайте возможные накладки при составлении планов.

Овен – принимайте решения без оглядки на остальных людей. Интуиция подскажет решение сложных вопросов, поможет в выборе жизненного пути. Благодаря последовательным действиям, вы сумеете пополнить казну, совершить давно задуманные покупки. Повышается шанс вернуть долги. Получив деньги, воздержитесь от поспешных трат, как бы вас не уговаривали. В конце недели, инвестиции и покупки, совершённые под влиянием полученных сообщений, вновь могут ввергнуть вас в финансовые затруднения.

Телец – сколько людей, столько и мнений, но в данный момент ваша точка зрения наиболее рациональна и перспективна. Предлагайте свои идеи при обсуждении планов на работе, а также вариантов досуга в разговоре с близкими людьми. Ваши знания и опыт помогут достичь успеха в делах и учёбе, а также хорошо отдохнуть на предстоящих выходных. Как только вы засомневаетесь в себе и пойдёте на поводу тревог, исходящих от домочадцев и некоторых знакомых, вы обесцените уже достигнутые результаты.

Близнецы – используйте давние наработки и поддержку как надёжных друзей, так и влиятельных знакомых. В некоторых случаях они остановят вас от опрометчивых шагов, а предчувствуя успех, приободрят и помогут достичь желаемой цели. Вам могут вновь предложить участие в выгодном деле. Возможно продвижение застопорившихся документов. В конце недели меньше суетитесь и не бросайтесь словами. Сами того не ожидая вы можете оказаться в центре интриг и слухов.

Рак – выберите до пятницы время для общения с друзьями, деловыми партнёрами и давними знакомыми. Полученная информация поможет определиться с дальнейшими действиями. Вы получите не мало ценных советов, а также расширите круг общения. Могут сложиться поездки. В конце недели влияние некоторых знакомых уже может оказаться вредным. Вас могут подталкивать к совместным делам, инвестициям и покупкам, которые окажутся слишком накладными. Воздержитесь от одалживания денег.

Лев – пока влиятельные люди и руководство готовы рассматривать ваши предложения, и открыты для диалога, постарайтесь попасть к ним на приём. До пятницы вы можете получить поддержку в решении важных вопросов, содействие в получении документов. В свою очередь проявите пунктуальность и ответственность, вовремя выполняя полученные поручения. Уже в пятницу энергетика поменяется. Разговор может пройти в другом тоне, усложняя решение имеющихся вопросов.

Дева – преодолевая скептические комментарии и критику, вы преодолеете сомнения и тревогу, продолжая претворять в жизнь задуманные планы. Кому-то не по душе ваши успехи и достижения, какими-бы они ни были, существенными или нет, поэтому вам и чинят преграды. Благодаря вашему упорству сложатся поездки, состоятся важные деловые встречи, а также свидания. Приложив чуть больше усилий, вы справитесь с испытаниями, обретя бесценный опыт и новых друзей.

Весы – последнюю неделю апреля посвятите незавершённым делам и выстраиванию отношений с влиятельными людьми. Работа потребует повышенного внимания, но проявив настойчивость, вы сохраните развитие и сумеете пополнить свою казну. Освободится время и для плановых профилактических процедур. От предложений новых знакомых держитесь подальше. Они могут втянуть вас в рискованные начинания, способные принести существенные убытки.

Скорпион – учтите мнение друзей, домочадцев и деловых партнёров, принимая важные решения. Обращая внимание на их опыт и знания, вы сумеете избежать типичных ошибок. Стоит откликнуться на полученные приглашения. Принимая участие в деловых мероприятиях, вы восстановите полезные связи, а вечеринки и свидания помогут лучше понять людей, с которыми вместе идёте по жизни. Недопонимания возможны в общении с руководством. Воздержитесь от споров и тяжб.

Стрелец – реально оценивайте свои силы. Чересчур увлёкшись поездками и перепиской, обсуждая глобальные вопросы, вы потеряете время и распылите свои силы, нервы, которые вам никто не возместит. Распределив время поровну между домом, работой и заботой о своём здоровье, вы сумеете сохранить душевное равновесие, а также самочувствие. Последовательно выполняя намеченную работу, вы улучшите и материальное положение.

Козерог – финансовые начинания сопряжены с существенными рисками, ведущим к потерям и долгам. Отложите существенные траты до лучших времён. Вам предстоит много общаться, бывать на различных мероприятиях, а также путешествовать, устраивать свидания. Состоявшиеся встречи окажутся важными. Вы подберёте нужные слова для завершения одних отношений, и продолжения тех, которые ещё сыграют важную роль в жизни.

Водолей – домочадцы могут многому научить, если вы не станете с ними спорить по каждому пустяку, а прислушаетесь к их идеям, советам и пожеланиям. Вместе вы сможете пройтись по торговым центрам и сделать хорошие покупки, завершить уборку или ремонт в доме. Подсказки близких людей помогут оживить собственное дело. Устранив допущенные ранее просчёты, удастся восстановить доходы.

Рыбы – предстоит многому учиться и лучше это делать на ошибках других людей. Прислушиваясь к советам, получая знания, вы обретаете ценную информацию, которая поможет в принятии наиболее подходящего для вас решения. Возможно вы станете частым гостем на различных мероприятиях, как деловых, так и развлекательных, а потому знания пригодятся и здесь, дабы блеснуть эрудицией и произвести хорошее впечатление. Столкнувшись со слухами, воздержитесь от комментариев, дабы не разрушить доверительные отношения и собственную карьеру.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429028
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  