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Налоговые органы перешли на особый режим по приему декларации

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- Назгуль Абдыразакова
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Налоговые органы в целях полного и всестороннего оказания помощи физическим лицам перешли на особый режим работы по приему единой налоговой декларации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в соответствии с установленным графиком, который будет действовать до 30 апреля, декларации будут приниматься с 9 часов утра вплоть до полуночи.

Физические лица, которые не успевают представить декларацию в явочном порядке в рабочие часы, могут подать её после 18.00 часов.

При этом индивидуальные предприниматели должны представлять налоговую декларацию только в электронном виде.

Напомним, что 1 мая истекает срок представления налоговой декларации.

Декларацию должны представить:

– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/429034
Теги:
декларация, налоги в Кыргызстане
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