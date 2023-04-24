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Национальный исторический музей посетила делегация из Омской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальный исторический музей посетила делегация из Омской области России. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, возглавил делегацию первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. Вместе с ним приехала внушительная делегация из российского региона связанная с Кыргызстаном тесными экономическими отношениями.

Регионального чиновника встретила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова. Для гостей организовали часовую экскурсию по экспозиции музея. Дмитрий Ушаков с большим интересом выслушал лекцию об истории и культуры Кыргызстана. В некоторых моментах он фотографировал экспонаты на свой телефон.

В конце мероприятия первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков отметил, что Кыргызстан является важным деловым партнером Омской области. Но в то же время нужно большое внимание уделять и культурно-гуманитарному сотрудничеству Кыргызстана и Омской области РФ.


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URL: https://www.vb.kg/429036
Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан, исторический музей
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