Национальный исторический музей посетила делегация из Омской области России. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, возглавил делегацию первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. Вместе с ним приехала внушительная делегация из российского региона связанная с Кыргызстаном тесными экономическими отношениями.

Регионального чиновника встретила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова. Для гостей организовали часовую экскурсию по экспозиции музея. Дмитрий Ушаков с большим интересом выслушал лекцию об истории и культуры Кыргызстана. В некоторых моментах он фотографировал экспонаты на свой телефон.

В конце мероприятия первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков отметил, что Кыргызстан является важным деловым партнером Омской области. Но в то же время нужно большое внимание уделять и культурно-гуманитарному сотрудничеству Кыргызстана и Омской области РФ.