Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий выплаты премий спортсменам

268  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент КР Садыр Жапаров одобрил изменения в закон "О физической культуре и спорте". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон принят Жогорку Кенешем КР 1 марта 2023 года в целях реализации указа президента Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", а также стимулировании высоких спортивных достижений, укрепляющих имидж Кыргызской Республики в международном спортивном сообществе.

Законом предусматривается, что кабинет министров КР определяет размеры и государственные выплаты в виде единовременных денежных вознаграждений за достижение высоких спортивных результатов в области физической культуры и спорта.

Размер выплат единовременных денежных вознаграждений определяется за один год до начала участия спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских и Азиатских Паралимпийских играх, в чемпионатах мира и Азии. При этом суммы вознаграждений для чемпионов и призеров, а также суммы вознаграждений и проценты распределения тренерам (главный тренер сборной команды, старший тренер сборной команды, личный тренер, первый тренер) и врачам устанавливается не меньше предыдущей выплаты единовременных денежных вознаграждений".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429040
Теги:
закон, спорт, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  