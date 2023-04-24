ГУВД Чуйской области прокомментировало информацию о похищении детей

21 апреля 2023 года в кыргызском сегменте интернета в частности социальных сетях "Тик-Ток" распространилась видео, где мужчины на машине преследуют автомашину марки "Мазда-Примаси" и в ходе озвучивают, что люди на автомашине "Мазда Примаси" в новостройке "Умут" расположенного в селе Пригородное Аламудунского района похищают детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, позже к этому видео добавили, что в районе селе Маевка уже похитили одну девочку и называя государственные номера просили людей задержать автомашину "Мазду Примаси".

Информация описанные в видео, то есть якобы некие люди в новостройке "Умут" села Пригородное на автомашине "Мазда" похищают детей, не соответствует действительности.

На территории Чуйской области, в частности Аламудунского района факты похищения детей не зарегистрировано.

А по опубликованным в социальных сетях видео, в ОВД Аламудунского района проведена доследственная проверка.

В ходе проверки установлено, что гражданин А.Т. 1982 г.р., на своей автомашине "Мазда Примаси" приехал довозить своих знакомых в новостройку "Умут" села Пригородное Аламудунского района, где к нему подошли несколько мужчин начали дергать дверь его машины, и он испугавшись уехал. А почему эти люди преследовали его не знает.

ГУВД просит не публиковать недостоверную информацию в средствах массовой информации, а также в социальных сетях.

"В случае если вы стали свидетелями преступления или событий требующей проверки просим обращаться в правоохранительные органы по горячим линиям связи 102, 112 или ближайший пункт милиции"- говорится в сообщении милиции.