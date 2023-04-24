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Посол Китая во Франции: Бывшие страны СССР не имеют суверенитета

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Посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что страны, ранее входившие в состав СССР, "не имеют статуса в международном праве", передает Arbat.media.

Дипломат высказался в эфире французского телеканала, вызвав бурную реакцию многих государств и их представителей.

В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют статуса, реального статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы подтвердило их статус суверенных государств, – сказал Лу Шае.

На заявления китайского дипломата мгновенно отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Либо с географией явные проблемы, либо подобные заявления не согласованы с позицией Китая "об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", – написал Омельченко в Twitter.

В МИД РК пока не прокомментировали заявление посла Китая во Франции.

Отметим, 80 европейских парламентариев призвали объявить посла КНР во Франции персоной нон грата. Причиной послужило высказывание дипломата о том, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым "изначально был российским


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URL: https://www.vb.kg/429042
Теги:
Китай, СНГ, Франция, посол
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