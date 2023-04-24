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Южная Корея запретила экспортировать в Россию почти 800 видов товаров

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Южная Корея ужесточила экспортный контроль в Россию и Беларусь, добавив 741 товар в список запрещенных к поставке. Итого список запрещенных к вывозу в РФ и Беларусь состоит из 798 наименований товаров, передают СМИ.

По данным Рёнхап, после подписания соглашения с Японией об экспорте, Южная Корея также объявила о решении ужесточить экспортный контроль в отношении России и Беларуси, в ответ на вторжение армии РФ в Украину.

Правительство Сеула добавило еще 741 товар в список запрещенных к поставке в Россию и Беларусь. Перечень товаров состоит из полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, квантовых компьютеров и др. Общее количество товаров в списке увеличено до 798.

В министерстве заявили, что этот шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования этих товаров для производства оружия и в военных целях. Министерство планирует провести индивидуальный анализ "исключительных случаев" поставок в эти две страны.


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URL: https://www.vb.kg/429043
Теги:
Южная Корея, Россия
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