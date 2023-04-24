В Узбекистане устроили жестокий самосуд над женщиной из-за долга

В Сурхандарьинской области Узбекистана устроили жестокий самосуд над женщиной из-за долга в 1 миллион сумов. Ее раздели, избили, обрили наголо и сбрили брови, сообщает СМИ.

На днях в соцсетях распространились ужасные кадры. Две женщины на видео унижают свою знакомую, бьют ее, раздевают и сбривают волосы и брови. Все это с радостью снимает мужчина, который даже не пытается помочь пострадавшей.

По данным Сурхандарьинской областной прокуратуры, данный инцидент произошел в Денауском районе. Две женщины и мужчина силой вывезли в безлюдную местность женщину, которая якобы задолжала им 1 миллион сумов. Здесь они устроили над ней самосуд, записывая весь процесс на видео. Чтобы унизить пострадавшую, они затем выложили видео в соцсетях.

По данному факту в отношении двух женщин было возбуждено уголовное дело по пунктам "б", "в", "г" части 2 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Они были помещены под стражу.

В настоящее время проводится предварительное расследование.