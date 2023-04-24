В Казахстане не будет военного парада в День Победы

В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях. Отдельный блок составят мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

Всего министерством запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.

Напомним, в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране от проведения военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы также отказались.