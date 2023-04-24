Туристические компании приглашаются на Smart Tourism семинар

Бизнес-акселератор Accelerate Prosperity приглашает компании из сферы туризма на семинар Smart Tourism, который состоится в Бишкеке 28 апреля этого года. Об этом сообщает пресс-служба данного учреждения.

По ее данным, мероприятие направлено на поддержку туристической сферы Кыргызстана и развитие туристического сервиса.

На семинаре спикерами выступят: Эмиль Уметалиев на тему "Возможности туристического сектора в Кыргызстане", Сергей Глуховеров с темой "Сервис на 200%" и Сергей Макаров с темой "Особенности работы с корпоративным клиентом". У участников будет возможность задать вопросы спикерам и поделиться своим опытом.

Мероприятие состоится в рамках акселерации по диджитализации туризма. Accelerate Prosperity в сотрудничестве с проектом "Местное преобразование" проводит интенсивную акселерацию для компаний сферы туризма, прошедших отбор по заявкам с уклоном на приключенческий туризм, ХОРЕКА с уникальными туристическими продуктами, ремесленнические мастерские, направления туризма, связанные с восстановлением и здоровьем и так далее.

Семинар пройдет в Бишкеке по адресу: БЦ Авангард, улица Токтогула 125/1.

Проект "Местное преобразование: трансформирующее партнерство в Азии и Африке" реализуется агентствами Сети развития Ага Хана и стал возможным благодаря поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID) и Фонда Ага Хана.

Вход свободный по предварительной регистрации.