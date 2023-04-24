Издан приказ об усилении мер безопасности в образовательных организациях КР

Министерство образования и науки издало приказ в целях усиления мер безопасности во всех образовательных организациях Кыргызской Республики в связи с увеличением угроз безопасности учащихся, педагогических и административных работников образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно приказу, руководители дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций высшего, среднего и начального профессионального образования независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности должны:

- принять меры по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций;

- провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы, лекции, родительские собрания о законопослушном поведении;

- разработать план действий в чрезвычайных ситуациях;

- усилить контроль над пропускным режимом граждан и автотранспорта на территорию образовательных организаций.

- улучшить систему оповещения и эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

- провести обучение учеников, студентов и педагогических работников базовым навыкам первой помощи.

- проверить работоспособность камер видеонаблюдения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения и доступа к ним, состояние запасных эвакуационных выходов.

Также руководителям Управления образования мэрии города Бишкек, Ошского городского управления образования, районных и городских отделов образования довести настоящий приказ до сведения руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности.