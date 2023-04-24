Издан приказ об усилении мер безопасности в образовательных организациях КР

Министерство образования и науки издало приказ в целях усиления мер безопасности во всех образовательных организациях Кыргызской Республики в связи с увеличением угроз безопасности учащихся, педагогических и административных работников образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно приказу, руководители дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций высшего, среднего и начального профессионального образования независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности должны:
- принять меры по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций;
- провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы, лекции, родительские собрания о законопослушном поведении;
- разработать план действий в чрезвычайных ситуациях;
- усилить контроль над пропускным режимом граждан и автотранспорта на территорию образовательных организаций.
- улучшить систему оповещения и эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
- провести обучение учеников, студентов и педагогических работников базовым навыкам первой помощи.
- проверить работоспособность камер видеонаблюдения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения и доступа к ним, состояние запасных эвакуационных выходов.
Также руководителям Управления образования мэрии города Бишкек, Ошского городского управления образования, районных и городских отделов образования довести настоящий приказ до сведения руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности.