Лидеры школ Ленинского района Бишкека встретились со знаменитым хирургом

Лидеры школ Ленинского района встретились хирургом Кыргызской Республики Мамбетом Мамакеевым.

Об этом собщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, хирург ознакомил с музеем и работой клиники и рассказал о своей профессии, достижениях и многом другом.

Затем юные бишкекчане побывали в гостях у заместителя мэра города Бишкек Виктории Мозгачёвой. Виктория Андреевна ознакомила ребят с деятельностью мэрии и ответила на их вопросы.

Ребята также встретились с заместителем главы Ленинского района Айзадой Джунусовой. Она рассказала детям об открытии новых школ, мобильных детских садах и о работе в акимиате.

Встречи проводятся муниципальной администрацией во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" и преддверии празднования Дня города Бишкек.

Справка: Мамакеев Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в с. Кереге-Таш, Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в крестьянской семье. В 1946 году Мамбет Мамакеевич поступил Киргизский Государственный медицинский институт (КГМИ), неоднократно бывал и работал с представителями здравоохранения и медицины Швейцарии, Чехословакии, Индии, Италии, Турции, США, Японии, Китая, Бельгии, Германии, Голландии, Израиля.

За свой труд награждён Почетными грамотами, медалью в честь 100-летия В.И. Ленина. В 2020 году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную карьеру хирурга (67 лет и 181 день).