Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

Лидеры школ Ленинского района Бишкека встретились со знаменитым хирургом

158  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидеры школ Ленинского района встретились хирургом Кыргызской Республики Мамбетом Мамакеевым.

Об этом собщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, хирург ознакомил с музеем и работой клиники и рассказал о своей профессии, достижениях и многом другом.

Затем юные бишкекчане побывали в гостях у заместителя мэра города Бишкек Виктории Мозгачёвой. Виктория Андреевна ознакомила ребят с деятельностью мэрии и ответила на их вопросы.

Ребята также встретились с заместителем главы Ленинского района Айзадой Джунусовой. Она рассказала детям об открытии новых школ, мобильных детских садах и о работе в акимиате.

Встречи проводятся муниципальной администрацией во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" и преддверии празднования Дня города Бишкек.

Справка: Мамакеев Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в с. Кереге-Таш, Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в крестьянской семье. В 1946 году Мамбет Мамакеевич поступил Киргизский Государственный медицинский институт (КГМИ), неоднократно бывал и работал с представителями здравоохранения и медицины Швейцарии, Чехословакии, Индии, Италии, Турции, США, Японии, Китая, Бельгии, Германии, Голландии, Израиля.

За свой труд награждён Почетными грамотами, медалью в честь 100-летия В.И. Ленина. В 2020 году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную карьеру хирурга (67 лет и 181 день).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429053
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  