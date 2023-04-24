Погода
$ 87.50 - 88.21
€ 96.12 - 97.12

Через приложение "Earlyone" можно спланировать свой визит в ЦОН

127  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С начала 2023 года через мобильное приложение "Earlyone" было сформировано 46 256 электронных билетов, что позволило гражданам посетить ЦОН без ожидания в очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, статистика показывает, система онлайн бронирования очереди становится популярной среди граждан. За 2022 год онлайн-бронированием очереди воспользовались 52 800 раз.

Мобильное приложение "Earlyone" - это система онлайн бронирования очереди, которая рассчитывает время для получения услуги без ожидания в очереди.

Как забронировать время посещения в ЦОН?

- Необходимо скачать приложение Earlyone в Play Market или App Store;

- Выбрать страну (Кыргызстан), город Бишкек или Ош и удобный язык обслуживания (русс. или кырг.);

- Далее, в появившемся окне, выбрать ЦОН, необходимые дату, время и услугу;

- Приложение сгенерирует код, создается виртуальное место в системе электронной очереди;

- Придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, выданный ранее в приложении. Выдается талон. Номер талона будет выведен на монитор в зале ожидания.

ВАЖНО: Необходимо подойти в ЦОН за 20 минут до назначенного времени, если человек не успевает, в приложении есть возможность отложить бронь на 15 минут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429054
Теги:
ЦОН, Кыргызстан, электронная очередь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  