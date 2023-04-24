Через приложение "Earlyone" можно спланировать свой визит в ЦОН

С начала 2023 года через мобильное приложение "Earlyone" было сформировано 46 256 электронных билетов, что позволило гражданам посетить ЦОН без ожидания в очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, статистика показывает, система онлайн бронирования очереди становится популярной среди граждан. За 2022 год онлайн-бронированием очереди воспользовались 52 800 раз.

Мобильное приложение "Earlyone" - это система онлайн бронирования очереди, которая рассчитывает время для получения услуги без ожидания в очереди.

Как забронировать время посещения в ЦОН?

- Необходимо скачать приложение Earlyone в Play Market или App Store;

- Выбрать страну (Кыргызстан), город Бишкек или Ош и удобный язык обслуживания (русс. или кырг.);

- Далее, в появившемся окне, выбрать ЦОН, необходимые дату, время и услугу;

- Приложение сгенерирует код, создается виртуальное место в системе электронной очереди;

- Придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, выданный ранее в приложении. Выдается талон. Номер талона будет выведен на монитор в зале ожидания.

ВАЖНО: Необходимо подойти в ЦОН за 20 минут до назначенного времени, если человек не успевает, в приложении есть возможность отложить бронь на 15 минут.