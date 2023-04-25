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Сын Дмитрия Пескова впервые рассказал о своей службе в зоне спецоперации

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Сын прес-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова впервые рассказал "Комсомольской правде" о своей службе в зоне спецоперации.

Скажите, чья это была инициатива – пойти служить, причём - сразу на передовую?

- Это была моя инициатива. И - абсолютно мое решение.

Но вы же, как я понял, сначала к Дмитрию Сергеевичу обратились за советом?

- Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть. Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог.

А почему вы решили все-таки идти служить в зону СВО?

- Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда.

А, у вас кто-то из друзей пошел в зону СВО?

- Да, многие туда отправились.

Как отец отреагировал, вот - первая реакция?

- Если честно, они, конечно, переживали. Но абсолютно поддержали мое решение.

Они – это кто? Дмитрий Сергеевич и Татьяна Навка?

- Вся семья. Мы все собрались. Я рассказал, что я принял такое решение. Отговаривать не стали. Спросили, а уверен ли я, что понимаю, куда иду? Я ответил: да. И они сказали, что, вперед.

Вот тогда в некоторых СМИ была странная "провокация", позвонили вам от имени военкома, якобы вас мобилизуют. И ваш ответ - что вы решите вопрос на другом уровне - перевернули.

- Вы знаете, когда позвонили, я уже на самом деле готовился к службе, к поездке.

Поэтому, немножко был на нервах и наговорил им. Но ничего…

Как вас там приняли ребята?

- Приняли нормально. Коллектив - дружный. Мы все там занимались одним делом.

В части знали, что вы - Песков, сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства?

- Нет. Вы знаете, когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию. Никто не знал, на самом деле, кто я. Поскольку там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило задачу.

А под какой фамилией вы там были? Не Буденный, случайно?

- Нет, конечно. (Николай Песков - правнук маршала Семена Будённого. - А.Г.) Подробнее рассказать не могу. Мне, может, та фамилия еще понадобится…

Фамилия красивая была. Русская?

- Русская, разумеется.

Вот сколько времени провели в войсках?

- Чуть меньше полгода. Такие контракты выдаются для ребят.

Скажите, ведь там же контингент есть и особый, из колоний. Вот ваши сослуживцы они кто были?

- Там ребята из всей России. Абсолютно всех профессий. Там очень смешанный коллектив.

А отец вам туда звонил?

- Нет. Нам никто не звонил. Поскольку это не совсем безопасно. По возможности я связывался сам. Это было редко. Но иногда получалось. Я звонил жене и отцу, докладывал, что все в порядке, жив-здоров. И на этом все.

А вы давно женились?

- Чуть больше года.

А дети есть уже?

- Еще нету.

А вы кому-то давали уже интервью после возвращения?

- Нет. Только вам.

Где вам довелось повоевать, в каких операциях вы участвовали?

- Я, к сожалению, наверное, не могу раскрыть вам эту информацию - где и как мы работали.

Но мы работали постоянно, выезжали часто. Работы много.

А бывали случаи, когда вам было страшно?

- Ну, конечно, разумеется. Я считаю, что, когда у солдата пропадает страх, ему надо оттуда валить. И ни один человек не скажет, что ему было там не страшно. Но с этим приходится справляться.

Если во время "срочной" вы были старшим сержантом, то здесь звание какое было?

- Там у нас нету званий. Там немножко по-другому все. Я был рядовой.

Как человеку, который побывал внутри спецоперации, - какой она вам представляется? Что нас ждёт в ближайшей перспективе, на ваш взгляд?

- Я могу сказать одно, что безумно горжусь всеми, кто там сейчас находится, все ребята делают колоссальную работу. И, я думаю, что все поставленные задачи будут выполнены. Я в этом убежден.

Вас чем-то наградили за это время?

- (отвечает неохотно) Наградили, да. Я получил медаль "За отвагу".

Это когда произошло?

- Уже после Нового года.

А конкретно за что?

- Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу.

А сколько человек в экипаже?

- У нас в экипаже три человека.

Как отец оценивает вашу службу в зоне СВО? Что он говорит?

- Он гордится мною, я так думаю. Отец мне сказал, что я принял правильное решение.

Какой у вас в мирной жизни круг интересов, хобби, увлечения?

- Ну, увлекаюсь спортом, конным. Еще рыбалка, охота.

Вас сейчас тянет туда, к ребятам?

- Вы знаете, я постоянно о них думаю. И, конечно, "часть меня" хочет обратно к ним, есть такое. Не хочется оставлять своих боевых товарищей.

А вы отцу свою медаль показывали уже?

- Нет еще.

На 9 мая наденете?

- Я еще об этом не думал.

А форму вы куда свою дели?

- Форма у меня висит дома на вешалке. Вдруг понадобится еще.

Супруга, если что, отпустит? У вас кто главный в семье?

- Конечно же, супруга. Она меня тоже поддержала. И она большой молодец - столько тоже переживала, пока я был там. Но она держалась.


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URL: https://www.vb.kg/429057
Теги:
президент, Россия, Украина, армия
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