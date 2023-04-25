Пшеницу под видом ячменя пытались провезти в Казахстан из России

Попытки ввоза дешевой российской пшеницы на территорию Казахстана продолжаются, не смотря на введение запрета. Ранее фермеры рассказывали о подобных фактах, сегодня факт подтвердился официально, передает агентство "АПК Новости".

Как сообщили в Департаменте государственных доходов по Костанайской области, 21 апреля, совместно с Департаментом пограничной службы по Костанайской области, на приграничном пункте пропуска "Кайрак" пресечены 2 попытки ввоза пшеницы общим весом более 60 тонн.

"Попытки ввоза осуществлялись с использованием товаров прикрытия, путем закрытия пшеницы тонким слоем ячменя, а также с использованием подложных товаросопроводительных документов, в которых вся партия товара заявлена как "ячмень", - сообщили в ДГД.

Сотрудники заявили, что работа по выявлению теневого товарооборота на границе будет усилена.

Между тем, фермеры и ранее рассказывали о том, что российская пшеница продолжает поступать в Казахстан.

"Ее просто присыпают ячменем", - отмечали аграрии.