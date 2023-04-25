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В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане 24 апреля стартовала Европейская неделя иммунизации (ЕНИ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в этом году неделя организована под эгидой кампании ВОЗ "Наверстать упущенное", целью которой является решение проблемы тревожного снижения уровня вакцинации детей во всем мире.

В связи с этим Министерство здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с 24 апреля по 30 апреля 2023 года проводят Европейскую неделю иммунизации в Кыргызстане. Проведение ЕНИ призвано привлечь внимание общественности к иммунизации, как одной из главных профилактических мер, позволяющих защитить население от инфекционных заболеваний. Ее цель – подчеркнуть важность обеспечения равноправного и широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого человека.

В плане вакцинации страна достигла значительных успехов. Вместе с другими странами Европейского региона ВОЗ, в 2002 году Кыргызстан был сертифицирован как страна, свободная от полиомиелита. B 2019 году ВОЗ признала Кыргызстан страной, свободной от краснухи. В последние годы при поддержке ГАВИ, ВОЗ и ЮНИСЕФ в национальный календарь прививок Кыргызстана было введено несколько вакцин: пневмококковая конъюгированная вакцина в 2016 г., инактивированная вакцина против полиомиелита в 2018 г., ротавирусная вакцина в 2019 г. и вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) в 2022.

Однако, есть основания полагать, что с 2020 года некоторые дети пропустили одну или несколько доз вакцины, включая первую дозу противокоревой вакцины. Важно, чтобы родители понимали важность проведения своим детям полного курса прививок и использовали любую возможность, чтобы убедиться, что их дети не пропустили ни одной дозы вакцины, а в случае пропуска – наверстали упущенное как можно скорее.

"В Кыргызской Республике Европейская неделя иммунизации 2023 года направлена на улучшение охвата прививками и доступности иммунизации для всех возрастных категорий населения, в том числе иммунизации против COVID-19. До внедрения широкомасштабной вакцинации крупные эпидемии кори происходили примерно каждые 2–3 года и ежегодно становились причиной примерно 2,6 миллиона смертей во всем мире. На сегодня у нас в стране ситуация по кори становится напряженной, и профилактическая вакцинация может остановить рост заболеваемости. Призываем граждан со всей серьезностью отнестись к иммунизации от кори и краснухи.

Иммунизация защищает не только людей, получивших прививку, но и тех, кому вакцинация противопоказана с помощью коллективного иммунитета. Хочу отметить, что наряду с работой прививочных кабинетов, всю неделю будут задействованы 76 мобильных бригад во всех регионах для проведения плановой и наверстывающей иммунизации детей и взрослых согласно календарю профилактических прививок, а также во всех трудно доступных регионах будет проводится вакцинация против COVID-19 всех возрастных категорий населения" - отметила заместитель министра МЗ КР Арыкбаева Бүбүжан Камчыбековна.

"В этом году исполнилось 75 лет Всемирной организации здравоохранения. На протяжении последних десятилетий, работая вместе с Министерством здравоохранения и нашими многочисленными партнерами, мы добились большого прогресса в деле улучшения здоровья населения, и во многом это благодаря эффективности вакцин и успешной работе национальной программы иммунизации. Мы уверены, что благодаря продолжающемуся сотрудничеству между Кыргызстаном, ВОЗ и другими партнёрами, мы преодолеем последствия пандемии COVID-19, и продолжим реализацию мероприятий, направленных на защиту детей и взрослых от опасных заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин", - отметил д-р Шахин Хусейнов, Специальный представитель Регионального директора ВОЗ в Кыргызской Республике и и.о. главы офиса.


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URL: https://www.vb.kg/429062
Теги:
Кыргызстан, здоровье, вакцинация
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