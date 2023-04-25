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В Оше после реконструкции прошла церемония открытия драмтеатра имени Бабура

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- Назгуль Абдыразакова
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24 апреля состоялась церемония открытия Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени З.Бабура. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов, министр культуры и туризма Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев, генеральный секретарь ТЮРКСКОЙ Султан Раев, мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, деятели культуры и искусства двух стран.

В рамках мероприятия со стороны городского управления культуры, а также творческого коллектива театра организована праздничная концертная программа.

Также состоялось вручение благодарственных грамот деятелям культуры двух стран, а также гражданам, внесшим значительный вклад в развитие культуры и реконструкцию театра.

Мероприятие завершилось совместной театрализованной постановкой спектакля "Айролик" на основе исторических событий, связанных с поэтом, политиком и полководцем Захириддином Бабуром.

"Отметим, реконструкция театра проводилась в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года. Работы проведены полностью при поддержке Республики Узбекистан"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429064
Теги:
Ош, театр, Узбекистан, Кыргызстан, Открытие
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