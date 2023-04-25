Бишкекчанин не смог ответить, откуда он родом и за это лишился глаза

18 февраля некий бишкекчанин вышел из дома в магазин. По дороге встретил нетрезвого мужчину (как выяснилось потом, с высшим образованием, несудимого, без психических отклонений, алкогольной или наркотической зависимости и вообще вполне благополучного). Нетрезвый гражданин ни с того ни с сего взялся выяснять, откуда родом встречный прохожий и где он служил.

Тот ответил, но, видимо, ответил как-то не так. Потому что вскоре оказался в больнице с тяжкими телесными повреждениями.

Буйный гражданин М.И. на суде вину признал, но рассказал, что совершенно не помнит, что послужило причиной его агрессии, почему и из-за чего он вдруг стал зверски избивать прохожего. Никакого злого умысла у него не было. В тот день он отдыхал с другом в клубе, потом, прежде чем возвращаться домой, решил зайти в магазин. Был пьян, себя не контролировал, ударил человека по лицу, а когда тот упал - продолжал запинывать его, лежачего, пока не увидел много крови

Это уголовное дело рассмотрел Октябрьский районный суд Бишкека. В суде оказалось, что потерпевший уже простил того, кто нанес ему тяжкие увечья, помирился с ним, претензий не имеет и просит освободить его от уголовной ответственности.

Суд, однако, принял во внимание, что здоровью потерпевшего причинен невосполнимый вред - в частности, потеря зрения на один глаз. Ходатайство потерпевшего суд отклонил и вынес обвинительный приговор.

М.И. приговорен к шести годам лишения свободы с применением пробационного надзора.