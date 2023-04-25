С 24 по 29 апреля в горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации, предоставленной Кыргызгидромет, в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана и на автодорогах:

Бишкек - Ош, 121-138 км (перевал Тоо-Ашуу), 207-246 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);

Каракол - Энильчек, 45-50 км, 70-86 км (перевал Чон-Ашуу);

Барскоон – Ак-Шыйрак (перевал Соок), 52-68 км, ожидаются сход лавин, снежные заносы, накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.