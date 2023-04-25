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С 24 по 29 апреля в горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин

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- Назгуль Абдыразакова
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С 24 по 29 апреля в горных районах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации, предоставленной Кыргызгидромет, в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми осадками в горных районах Кыргызстана и на автодорогах:

Бишкек - Ош, 121-138 км (перевал Тоо-Ашуу), 207-246 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);

Каракол - Энильчек, 45-50 км, 70-86 км (перевал Чон-Ашуу);

Барскоон – Ак-Шыйрак (перевал Соок), 52-68 км, ожидаются сход лавин, снежные заносы, накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.


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URL: https://www.vb.kg/429069
Теги:
лавина, погода, штормовое предупреждение, МЧС
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