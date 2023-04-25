Экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова осудили на 18 лет

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда в понедельник, 24 апреля.

Масимова признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. По решению суда у чиновника также конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".

Другие фигуранты дела получили от трех до 16 лет

По этому же делу проходили трое бывших заместителей Масимова: Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов. Они приговорены к 16, 15 и трем годам лишения свободы соответственно. Все четверо подсудимых лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства с них взыскано свыше 10 млрд тенге (около 20 млн евро) и 24 млн долларов США (21,8 млн евро).

Масимов был взят под стражу в начале прошлого года на фоне массовых протестов, охвативших Казахстан. Он возглавлял КНБ с сентября 2016 года по январь 2022 года. До этого Масимов в разные годы был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента и помощником президента.