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В Бишкеке выступят арт-группы "Хор Турецкого" и SOPRANO

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- Назгуль Абдыразакова
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1 мая в Бишкеке выступят арт-группы "Хор Турецкого" и SOPRANO. Об этом сообщает Представительство Россотрудничества в Кыргызстане.

По его данным, этой весной UNITY SONGS услышат жители стран СНГ: Концерты помимо Бишкека состоятся в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Таджикистане. В июле запланировано большое турне по Латинской Америке, а осенью – в Бангкоке, Сингапуре, Джакарте и Дели.

"Наш коллектив - это российское культурно-музыкальное посольство в других странах. Мы поем песни единства, дружбы и взаимопонимания, связывающие всех людей мира во всех смыслах слова. Мира, который выше и важнее любых разногласий, - отметил автор проекта, народный артист России Михаил Турецкий. - На наших концертах собираются люди разных национальностей, вероисповедания, политических взглядов. Моя задача - нести свет и улыбки через музыку, искусство и культуру".

Справка: UNITY SONGS - это уникальная музыкальная акция, которая объединяет разные народы мира. Проект состоялся в 34 странах, более 300 000 зрителей услышали его вживую и 17 миллионов посмотрели онлайн.

Вход свободный. Начало в 18:00


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URL: https://www.vb.kg/429074
Теги:
концерт, Россия, Бишкек
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