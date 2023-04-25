Погода
$ 87.55 - 88.22
€ 96.12 - 97.12

В Бишкеке проходит тренинг по оказанию медпомощи в условиях ЧС

215  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке пройдет 4-дневный тренинг на тему: "Оказание первой психологической помощи медицинскими работниками по вопросам, связанными с материнским и репродуктивным здоровьем в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС)". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

По ее данным, тренинг организован для преподавательского состава медицинских ВУЗов Кыргызстана и пройдет с 25 по 28 апреля 2023 года в городе Бишкек.

В стране существует нехватка профессиональных психологов и зачастую медицинским работникам другого профиля, работающим в очаге ЧС, приходится оказывать психологическую помощь женщинам с репродуктивными потерями. Однако для оказания первой психологической помощи необязательно иметь квалификацию психолога, достаточно владеть соответствующими навыками.

В начале 2023 года группа экспертов в сфере психологического и репродуктивного здоровья разработала пособие учебных материалов для поставщиков медуслуг. В рамках данного пособия рассматривается система краткосрочных мероприятий, направленных на регуляцию негативного эмоционально - психологического состояния женщин, переживших репродуктивные потери, в условиях чрезвычайного события с целью идентификации проблемы для оказания первой психологической помощи женщинам репродуктивного возраста и своевременного перенаправления на специализированную психологическую или психотерапевтическую помощь.

Для апробации разработанных материалов в начале апреля 2023 года в городе Баткен был проведен базовый тренинг для медицинских работников приграничных районов Баткенской области. В рамках тренинга в Баткене для обеспечения устойчивости знаний было рекомендовано провести дополнительный тренинг для преподавателей медицинских ВУЗов республики, которые далее будут обучать провайдеров медицинских услуг на местах.

В ходе работы тренинга, участники получат новые навыки, которые в дальнейшем будут применять на практике в обучении медицинских работников по оказанию первой психологической помощи женщинам, которые подвержены высокому риску оказаться жертвой сексуального/гендерного насилия или переживающим репродуктивные потери в условиях ЧС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429077
Теги:
чрезвычайные ситуации, репродуктивное здоровье, Бишкек, медицина, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  