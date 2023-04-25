В Бишкеке проходит тренинг по оказанию медпомощи в условиях ЧС

В Бишкеке пройдет 4-дневный тренинг на тему: "Оказание первой психологической помощи медицинскими работниками по вопросам, связанными с материнским и репродуктивным здоровьем в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС)". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

По ее данным, тренинг организован для преподавательского состава медицинских ВУЗов Кыргызстана и пройдет с 25 по 28 апреля 2023 года в городе Бишкек.

В стране существует нехватка профессиональных психологов и зачастую медицинским работникам другого профиля, работающим в очаге ЧС, приходится оказывать психологическую помощь женщинам с репродуктивными потерями. Однако для оказания первой психологической помощи необязательно иметь квалификацию психолога, достаточно владеть соответствующими навыками.

В начале 2023 года группа экспертов в сфере психологического и репродуктивного здоровья разработала пособие учебных материалов для поставщиков медуслуг. В рамках данного пособия рассматривается система краткосрочных мероприятий, направленных на регуляцию негативного эмоционально - психологического состояния женщин, переживших репродуктивные потери, в условиях чрезвычайного события с целью идентификации проблемы для оказания первой психологической помощи женщинам репродуктивного возраста и своевременного перенаправления на специализированную психологическую или психотерапевтическую помощь.

Для апробации разработанных материалов в начале апреля 2023 года в городе Баткен был проведен базовый тренинг для медицинских работников приграничных районов Баткенской области. В рамках тренинга в Баткене для обеспечения устойчивости знаний было рекомендовано провести дополнительный тренинг для преподавателей медицинских ВУЗов республики, которые далее будут обучать провайдеров медицинских услуг на местах.

В ходе работы тренинга, участники получат новые навыки, которые в дальнейшем будут применять на практике в обучении медицинских работников по оказанию первой психологической помощи женщинам, которые подвержены высокому риску оказаться жертвой сексуального/гендерного насилия или переживающим репродуктивные потери в условиях ЧС.