Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Россию

Президент Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры президента Садыра Жапарова с Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Планируются также встречи с другими официальными лицами Российской Федерации.

В городе Москве 9 мая 2023 года глава государства посетит Парад Победы в качестве почетного гостя", - сообщил Муратбек Азымбакиев.