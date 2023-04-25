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Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Россию

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров 8 мая текущего года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с официальным визитом посетит Россию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры президента Садыра Жапарова с Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Планируются также встречи с другими официальными лицами Российской Федерации.

В городе Москве 9 мая 2023 года глава государства посетит Парад Победы в качестве почетного гостя", - сообщил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/429084
Теги:
9 Мая, Москва, Владимир Путин, Садыр Жапаров
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