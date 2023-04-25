"Автоваз" планирует организовать сборку Lada Vesta в Узбекистане

"Автоваз" может организовать сборку автомобиля Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Об этом журналистам сообщил президент компании Максим Соколов в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".

"Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем, это будет флагманская модель – Lada Vesta нового поколения", – сказал он.

По его словам, в дальнейшем компания намерена углубить степень локализации сборки автомобилей в Узбекистане.

"В частности, речь идет о сварке и окраске. Мы уже ведем переговоры на эту тему с нашими партнерами", – пояснил он.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada. Это были модели Lada Vesta SW, Lada XRAY и Lada Largus. Сборка была организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак". После начала конфликта на Украине сборка автомобилей была приостановлена.

По оценкам экспертов, до 2023 года в стране ежегодно продавалось около 5 тысяч различных моделей Lada.

Источник: podrobno.uz